Украина и Турция подписали соглашение на поставку оперативно-тактических БПЛА Bayraktar TB2.

Украина и Турция договорились о поставках турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2, производством которых занимается компания Baykar Makina, сообщает Украинский милитаристский портал, посылаясь на источник в оборонном ведомстве.

Подписание соглашения о поставках БПЛА состоялось в присутствии министра обороны Степана Полторака, главы Укроборонпрома Павла Букина и секретаря СНБО Олега Гладковского.

Переговоры о поставках беспилотников велись около двух лет. Часть производства Bayraktar TB2 также могут локализовать на ГП Антонов, который является частью концерна Укроборонпром.

Читайте: 1 млн бойцов и 2 тыс. танков – ВСУ в топ-10 армий Европы

Турецкий беспилотник известен тем, что побил мировой рекорд по продолжительности полета. Ему удалось находиться на высоте 8 км больше 24 часов.

БПЛА может нести на борту авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты.

К слову, ВСУ провели боевые стрельбы неподалеку оккупированного Россией Крыма из зенитных ракетных комплексов Бук-М1 и С-300.