Україна і Туреччина підписали угоду на постачання оперативно-тактичних БПЛА Bayraktar TB2.

Україна і Туреччина домовилися про постачання турецьких оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2, виробництвом яких займається компанія Baykar Makina, повідомляє Український мілітарний портал, посилаючись на джерело в оборонному відомстві.

Підписання угоди про постачання БПЛА відбулося в присутності міністра оборони Степана Полторака, глави Укроборонпрому Павла Букіна і секретаря РНБО Олега Гладковського.

Переговори щодо постачання безпілотників велися близько двох років. Частину виробництва Bayraktar TB2 також можуть локалізувати на ДП Антонов, який є частиною концерну Укроборонпром.

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Турецький безпілотник відомий тим, що побив світовий рекорд за тривалістю польоту. Йому вдалося знаходитися на висоті 8 км більше 24 годин.

БПЛА може нести на борту авіабомби та керовані протитанкові ракети.

До слова, ЗСУ провели бойові стрільби неподалік окупованого Росією Криму із зенітних ракетних комплексів Бук-М1 і С-300.