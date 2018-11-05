Ряд факторов позволил украинской армии оказаться в 10-ке сильнейших армий Европы.
Украинская армия со своими оборонным бюджетом, военными активами, живой силой и вооружением оказалась на 10-м месте рейтинга Global Firepower-2018, сообщает издание Business Insider.
По данным рейтинга, ВСУ (оборонный бюджет на уровне $4,88 млрд.) насчитывают:
- 1 млн военнослужащих;
- более 2,2 тысячи танков;
- 39 истребителей;
- общее количество военных самолетов – 240;
- 25 судов ВМС.
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Выше Украины в рейтинге эксперты поставили Грецию (оборонный бюджет – $6,5 млрд.). Страна имеет гораздо меньше живой силы – 413 500 военных и вдвое меньше танков. Однако Греция значительно лидирует перед нашей страной в количестве истребителей – 189.
Россия, Франция и Великобритания имеют мощные армии в Европе, констатирует рейтинг.
Напомним, Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы вблизи оккупированного Россией Крыма.