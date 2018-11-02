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ВСУ испытали Бук-М1, С-300 и Осу на стрельбах возле Крыма

Вооруженные силы Украины провели боевые стрельбы вблизи оккупированного Россией Крыма из зенитных ракетных комплексов Бук-М1 и С-300 различных модификаций.

Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на странице в Facebook.

– 1 ноября в Херсонской области на государственном полигоне Ягорлык состоялись боевые стрельбы зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ, Бук-М1, – говорится в сообщении.

Также прошли контрольные летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК Оса-АКМ.

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ВСУ испытали Бук-М1, С-300 и Осу на стрельбах возле Крыма / 13 фотографий

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Боевые стрельбы, контрольные летные испытания зенитных управляемых ракет средней и малой дальности продлятся до 4 ноября.

Напомним, подразделения пограничников провели тактико-специальные учения возле Азовского моря.

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