Проблемы с военной техникой и ракетами на российском телевидении тема непопулярна. Информация подается преимущественно как второстепенная. Так было с многочисленными падениями ракеты Протон.

На этой неделе Роскосмос наконец обнародовал видео аварии на ракете Союз, которая произошла на 119 секунде полета. Пришлось в аварийном режиме возвращать на землю российского и американского космонавтов. Все могло закончиться трагедией.

Подобное случилось и с противолодочным кораблем Маршал Шапошников, который в начале этого года загорелся прямо в порту. Эвакуировали 106 членов экипажа и работников завода.



Но это не мешает Кремлю бряцать оружием и заявлять, что за военными разработками они впереди планеты всей. Так на прошлой неделе, у россиян появилась новая страшилка – под названием Самарканд. Новейшая система радиоэлектронной борьбы. Самарканд превратит армии НАТО на войско дикарей.

Пропагандисты, видимо, имели в виду то, что Самарканд будет глушить и подавлять любые радиолокационные и навигационные сигналы. Поэтому, натовские войска останутся без связи и будут дезорганизованы. На самом деле, военные эксперты это не подтверждают.

Это присущая манера и для Путина, который периодически угрожает миру оружием массового поражения.

На обращении к Федеральному собранию в марте президент почти час рассказывал о новом вооружение, демонстрируя мультики. На середине выступления воткнул в сознание публики настоящий Кинжал.

Кинжал – это авиационно-ракетный гиперзвуковой комплекс. Ракета запускается с самолета, за счет чего достигает скорости, которая, якобы в 10 раз выше скорости звука.

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Получается, на старую баллистическую систему попытались установить новые гиперзвуковые мощности.

Впрочем, здесь как в известном изречении – война – ничто, главное – маневры.

Получается, Путин выдает желаемое за действительное? И с выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, весь смысл этой ракеты теряется.

Так же эксперты оценивают и российский истребитель пятого поколения СУ-57, созданный в противовес американскому F-35. Пятое поколение означает, что самолет, прежде всего, должно быть незаметным для противника.

Недавно в Кремле заявили, что их оружие готово обойти все возможные радары и системы ПРО. И одновременно угрожают стереть в пепел европейские страны, которые согласятся размещать у себя американские системы противоракетной обороны.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил намерения США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности.