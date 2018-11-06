Проблемы с военной техникой и ракетами на российском телевидении тема непопулярна. Информация подается преимущественно как второстепенная. Так было с многочисленными падениями ракеты Протон.
На этой неделе Роскосмос наконец обнародовал видео аварии на ракете Союз, которая произошла на 119 секунде полета. Пришлось в аварийном режиме возвращать на землю российского и американского космонавтов. Все могло закончиться трагедией.
Подобное случилось и с противолодочным кораблем Маршал Шапошников, который в начале этого года загорелся прямо в порту. Эвакуировали 106 членов экипажа и работников завода.
Но это не мешает Кремлю бряцать оружием и заявлять, что за военными разработками они впереди планеты всей. Так на прошлой неделе, у россиян появилась новая страшилка – под названием Самарканд. Новейшая система радиоэлектронной борьбы. Самарканд превратит армии НАТО на войско дикарей.
Пропагандисты, видимо, имели в виду то, что Самарканд будет глушить и подавлять любые радиолокационные и навигационные сигналы. Поэтому, натовские войска останутся без связи и будут дезорганизованы. На самом деле, военные эксперты это не подтверждают.
Это присущая манера и для Путина, который периодически угрожает миру оружием массового поражения.
На обращении к Федеральному собранию в марте президент почти час рассказывал о новом вооружение, демонстрируя мультики. На середине выступления воткнул в сознание публики настоящий Кинжал.
Кинжал – это авиационно-ракетный гиперзвуковой комплекс. Ракета запускается с самолета, за счет чего достигает скорости, которая, якобы в 10 раз выше скорости звука.
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Получается, на старую баллистическую систему попытались установить новые гиперзвуковые мощности.
Впрочем, здесь как в известном изречении – война – ничто, главное – маневры.
Получается, Путин выдает желаемое за действительное? И с выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, весь смысл этой ракеты теряется.
Так же эксперты оценивают и российский истребитель пятого поколения СУ-57, созданный в противовес американскому F-35. Пятое поколение означает, что самолет, прежде всего, должно быть незаметным для противника.
Недавно в Кремле заявили, что их оружие готово обойти все возможные радары и системы ПРО. И одновременно угрожают стереть в пепел европейские страны, которые согласятся размещать у себя американские системы противоракетной обороны.
Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил намерения США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности.