Негаразди з військовою технікою і ракетами на російському телебаченні тема непопулярна. Інформація подається переважно як другорядна. Так було з численними падіннями ракети Протон.

Цього тижня Роскосмос нарешті оприлюднив відео аварії на ракеті Союз, яка сталася на 119 секунді польоту. Довелось в аварійному режимі повертати на землю російського і американського космонавтів. Все могло закінчитись трагедією.

Подібне трапилося і з протичовневим кораблем Маршал Шапошников, який на початку цього року загорівся прямо в порту. Евакуювали 106 членів екіпажу та працівників заводу.



Але це не заважає Кремлю брязкати зброєю і заявляти, що за військовими розробками вони попереду планети всієї. Так минулого тижня, у росіян з’явилася нова лякалка – під назвою Самарканд. Новітня система радіоелектронної боротьби. Самарканд перетворить армії НАТО на військо дикунів.

Пропагандисти, певне, мали на увазі те, що Самарканд глушитиме і подавлятиме будь-які радіолокаційні та навігаційні сигнали. Відтак, натівські війська залишаться без зв’язку і будуть дезорганізовані. Насправді ж, військові експерти це не підтверджують.

Це притаманна манера і для Путіна, який періодично погрожує світу зброєю масового ураження.

На зверненні до Федеральних зборів у березні президент майже годину розповідав про найновіше озброєння, демонструючи мультики. На середині виступу встромив у свідомість публіки справжній Кинжал.

Кинжал – це авіаційно-ракетний гіперзвуковий комплекс. Ракета запускається з літака, за рахунок чого досягає швидкості, яка, начебто у 10 разів вища за швидкість звуку.

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Виходить, на стару балістичну систему спробували встановити нові гіперзвукові потужності.

Утім, тут як у відомому вислові – війна – ніщо, головне – маневри.

Виходить, Путін видає бажане за дійсне? Та й з виходом США із договору про ракети середньої та меншої дальності, весь сенс цієї ракети втрачається.

Так само з експерти оцінюють і російський винищувач п’ятого покоління СУ-57, створений на противагу американському F-35. П’яте покоління означає, що літак, насамперед, має бути непомітним для противника.

Нещодавно у Кремлі заявили, що їхня зброя готова обійти всі можливі радари і системи ПРО. І водночас погрожують стерти у попіл європейські країни, які погодяться розміщувати у себе американські системи протиракетної оборони.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп підтвердив наміри США вийти з договору з Росією про ракети середньої і меншої дальності.