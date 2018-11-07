Президент РФ Владимир Путин может начать ядерную войну в конце своей жизни.

Астролог Влад Росс считает, что президент России Владимир Путин не будет развязывать ядерную войну в ближайшее время. Если он это сделает, то это будет в конце его жизни, передает Главред.

В своих прогнозах он сослался на пророчество Нострадамуса и заявил, что под его рассказ о Царе Ужаса подпадает только Владимир Путин.

– Поэтому я считаю, что Путин – это действительно тот человек, который может развязать ядерную войну. Но, скорее всего, он прибегнет к такому шагу только тогда, когда будет приближаться конец его жизни. Говорят, что у него рак позвоночника – то ремиссия, то болезнь снова начинает преобладать, – сказал Росс.

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Астролог добавил, что ноябрь является наилучшим временем для того, чтобы договориться, поэтому президент США Дональд Трамп и Путин могут достичь договоренности во время встречи в Париже.

К слову, в Кремле возможную встречу президентов США и РФ назвали “сверкой часов”.