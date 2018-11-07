Президент РФ Володимир Путін може розпочати ядерну війну в кінці свого життя.

Астролог Влад Росс вважає, що президент Росії Володимир Путін не розв’язуватиме ядерну війну найближчим часом. Якщо він це зробить, то це буде в кінці його життя, передає Главред.

У своїх прогнозах він послався на пророцтво Нострадамуса і заявив, що під його розповідь про Царя Жаху підпадає тільки Володимир Путін.

– Тому я вважаю, що Путін – це дійсно та людина, яка може розв’язати ядерну війну. Але, швидше за все, він вдасться до такого кроку лише тоді, коли наближатиметься кінець його життя. Кажуть, що у нього рак хребта – то ремісія, то хвороба знову починає переважати, – сказав Росс.

Читайте: Унікальна російська зброя чи фейк? Чим Путін лякає світ

Астролог додав, що листопад є найкращим часом для того, аби домовитися, тому президент США Дональд Трамп та Путін можуть досягти домовленості під час зустрічі у Парижі.

До слова, у Кремлі можливу зустріч президентів США та РФ назвали “звіренням годинників”.