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Путін може почати ядерну війну в останні дні життя – астролог

Президент РФ Володимир Путін може розпочати ядерну війну в кінці свого життя.

Володимир Путін

Астролог Влад Росс вважає, що президент Росії Володимир Путін не розв’язуватиме ядерну війну найближчим часом. Якщо він це зробить, то це буде в кінці його життя, передає Главред.

У своїх прогнозах він послався на пророцтво Нострадамуса і заявив, що під його розповідь про Царя Жаху підпадає тільки Володимир Путін.

– Тому я вважаю, що Путін – це дійсно та людина, яка може розв’язати ядерну війну. Але, швидше за все, він вдасться до такого кроку лише тоді, коли наближатиметься кінець його життя. Кажуть, що у нього рак хребта – то ремісія, то хвороба знову починає переважати, – сказав Росс.

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Астролог додав, що листопад є найкращим часом для того, аби домовитися, тому президент США Дональд Трамп та Путін можуть досягти домовленості під час зустрічі у Парижі.

До слова, у Кремлі можливу зустріч президентів США та РФ назвали “звіренням годинників”.

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