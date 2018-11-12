Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи скорее всего умер от удушения – ему на голову натянули пакет.

В момент смерти на голове Хашкаджи был полиэтиленовый пакет, рассказал в интервью Al Jazeera журналист турецкой газеты Daily Sabah Назиф Караман.

Он утверждает, что в его распоряжении оказалась якобы аудиозапись последних минут жизни Хашкаджи.

– Я задыхаюсь. Снимите пакет с моей головы, у меня клаустрофобия, – процитировал Караман последние слова саудовского журналиста.

По его словами, Хашкаджи задохнулся через семь минут после того, как ему надели на голову полиэтиленовый пакет.

При этом Караман пообещал, что вскоре Daily Sabah вскоре опубликует записи последних моментов жизни саудовского журналиста.

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Напомним, что Джамаль Хашкаджи исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время “драки”.

Фото: Chris McGrath/Getty Images