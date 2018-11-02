За последнее время мир потрясли три резонансных убийства журналистов из Саудовской Аравии, Болгарии и Словакии. Почему участились преступления, как на них реагируют власти и что должны предпринять – в материале Фактов ICTV.

Сегодня в мире отмечают Международный день прекращения безнаказанности преступлений против журналистов. По этому случаю на знаменитой Эйфелевой башне в Париже ночью выключили подсветку – в память о погибших работниках медиа по всему миру.

По последним данным, только с начала нынешнего года погибли 106 корреспондентов в 36 странах мира.

Лишены жизни за правду

Две недели назад в Болгарии недалеко от города Русе нашли тело телеведущей регионального канала TVN Виктории Мариновой. Ее не просто убили, но еще и изнасиловали.

– На момент обнаружения тела отсутствовали мобильный телефон, ключи от машины, очки и одежда Мариновой, – говорит районный прокурор Русе Георгий Георгиев.

Что стало причиной такой жестокой расправы?

Известно, что накануне своей смерти, девушка расследовала хищения денег ЕС. В своих публикациях журналистка указывает на высшее руководство Болгарии, в том числе на премьер-министра. К тому же дело должны были передать дальше в Управление ЕС по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества.

На пути разоблачения коррупции это не первая жертва. В феврале в Словакии убили Яна Куцяка с невестой. Журналиста застрелили из-за расследования связей правительства Словакии с мафией.

Расчленили и вывезли в чемоданах

Но, пожалуй, самым резонансным событием стало убийство саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Он исчез 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако спустя 18 дней признал, что журналист был убит во время “драки”.

Часы Apple Watch записали момент убийства журналиста.

Власти хотели убедить Хашкаджи вернуться в страну. Для этого они отправили 15 агентов с широкими полномочиями. В консульстве саудовский журналист был допрошен, подвергнут пыткам, а затем – убит. Его тело расчленили, а останки вынесли в ковре.

И здесь тоже не обошлось без столкновения взглядов. Хашкаджи был известен своей антиправительственной позицией.

– Он много лет работал советником начальника саудовской разведки и в МВД Саудовской Аравии и был тесно связан с отдельными влиятельными саудовскими принцами и богословами, а также знал очень много о связях Эр-Рияда с Аль-Каидой и Талибаном, когда эти организации еще только формировались при прямой поддержке саудовских спецслужб, – рассказывает эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

Он откровенно критиковал действия саудовского принца, из-за чего и был год назад вынужден выехать из Саудовской Аравии в США. Вот, что тогда писал про принца журналист:

– Я б сказал, что Мухаммед Бин Салман действует, как Путин. Он творит ну очень избирательное правосудие.

Как реагирует мир

– Реакция той или иной страны на убийство известных лидеров общественного мнения зависит от того, кем была жертва, насколько большой общественный резонанс и от уровня давления внешних сил. Также не последнюю роль играют отношения погибших с государственными структурами, – говорит Илия Куса.

После убийства Виктории Мариновой в Болгарии власти назначили расследование и через несколько дней поймали предполагаемого убийцу. Однако пока никаких подвижек в сторону поисков заказчиков нет.

Другое дело смерть словацкого журналиста Яна Куцяка. Масштабные протесты в Братиславе привели к отставке правительства. Но все ли головы змея снесены? Этот вопрос, по мнению эксперта, пока не решен:

– Медиа-общественность очень быстро раскрутила гибель журналиста и подняла людей на протесты. И хотя это и привело к смене власти, чем завершится дело – остается ключевым вопросом. Только по результату можно будет сказать, сумело ли общество добиться правды или нет.

Но даже Болгария и Словакия не идут ни в какое сравнение с ситуацией вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Турции. СМИ предали этому событию масштабную огласку, по городам пронеслись волны протестов.

Полетели генеральские головы.

Было начато расследование, в ходе которого задержали 18 подозреваемых и уволили 5 должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.

Мировые деятели тоже не стали молчать.

– Обстоятельства его гибели (журналиста Джамаля Хашкаджи – Ред.) вызывают глубочайшую озабоченность и являются шокирующим нарушением Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года, в особенности ее 55-й статьи, — осудил действие саудовских властей Евросоюз.

Решительные действие предприняло немецкое правительство. Германия решила приостановить экспорт вооружения в Саудовскую Аравию.

– Во-первых, мы жестко осуждаем это. Во-вторых, существует настоятельная необходимость выяснить, что произошло – мы еще далеко от того, чтобы во всем разобраться и виновные были бы привлечены к ответственности. Относительно экспорта оружия, то при тех обстоятельствах, которые мы сейчас имеем, он происходить не может, – заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Великобритания, Франция и Германия сделали совместное заявление, в котором осудили убийство Джамаля Хашкаджи. Они потребовали от саудовских властей срочно прояснить обстоятельства гибели журналиста.

– Того, что внутри здания генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле произошло жестокое убийство Джамаля Хашкаджи, опасались много дней, но подтверждение этого все равно вызывает шок. Ничто не может оправдать убийства, и мы осуждаем его самым резким образом, — говорится в заявлении.

Реакция США была обратной. Дональд Трамп предпочел сохранить соглашение о продаже Саудовской Аравии оружия, применив к Эр-Рияду “определенные санкции”.

– Я б не хотел ради наказания отменять договор на 110 мрлд долларов, что для нас означает 600 тысяч рабочих мест, – заявил Трамп.

Авторитетный политический обозреватель Олег Пономарь считает, что если бы эта ситуация была бы не при Трампе, то США отреагировали бы по-другому.

– Но Дональд Трамп финансово связан с Саудовской Аравией. Кроме того, за отношения с Ближним Востоком у него отвечает зять Джаред Кушнер, который в лице советника Трампа уже был там за эти два года много раз, – отмечает эксперт.

Канада также не будет разрывать контракт на поставку бронемашин Саудовской Аравиию. Премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что контракт был подписан его предшественниками, консервативным правительством, и при расторжении придется платить слишком большую неустойку.

Почему арабские страны в стороне?

Тут ответ один. Саудовская Аравия — крупнейшее и одно из самых богатых государств региона. Ссорится с ней им невыгодно ни по политическим, ни по экономическим, ни по военным соображениям.

– Израиль – военно-политический партнер Саудовской Аравии и у них есть общий враг – Иран.Египет – финансируется Саудовской Аравией, Бахрейн – марионетка Эр-Рияд, ОАЭ – союзники, Кувейт и Иордания – не пойдут против Эр-Рияда и Штатов. В общем, ссориться с Саудовской Аравией – не все могут себе позволить, – говорит Илия Куса.

Что касается Турции, то она наоборот всячески осуждает преступление саудитов, а президент страны Реджеп Эрдоган называет убийство “варварским”. Почему? Тут все просто – это шанс взять реванш и отыграться. К тому же на фоне убийства Хашогджи действия турецких властей уже не кажутся такими страшными.

– Турция видит в этом деле шанс прижать Саудовскую Аравию и выбить для себя уступки в обмен на то чтобы замять дело, – говорит эксперт.

Справка. Отношения Турции и Саудовской Аравии резко ухудшились в 2017 году из-за конфликта вокруг Катара. Саудовские власти обвиняют Катар в финансировании терроризма и объявили ему дипломатическую блокаду. Анкара встала на катарскую сторону и даже прислала войска, чтобы защитить страну от возможного переворота, в намерении организовать который подозревали Саудовскую Аравию и ОАЭ. Эрдоган обвинял саудовские власти в отходе от исламской веры, а принц Мухаммед назвал Турцию одной из сторон “треугольника зла” наряду с Ираном и исламистами.

Молчать нельзя помиловать!

Почему это происходит?

– Миром правят деньги и национальный эгоизм. К сожалению, международные отношения построены не вокруг морали и ценностей, а вокруг защиты национальных интересов и получения прибыли. Мы должны не строить иллюзии и думать о мире в наивно-романтическом ключе, а понимать, что государства в выборе между моралью и деньгами, скорее всего, остановится на последнем, – комментирует Илия Куса.

Для США разрыв отношений с Саудовской Аравией – это отмена договора по продаже оружия и как следствие минус сотни миллиардов долларов взаимных инвестиций. А это ведет к ослаблению их собственных позиций в регионе.

– США никогда не выберут такой вариант из-за гибели одного журналиста. Безусловно, общественность будет давить на президента с тем, чтобы он сделал хоть что-нибудь. И скорее всего, он может пойти на введение каких-то совсем косметических демонстративных санкций, которые ничего практически не изменят. Но дальше этого он не пойдет. Потому что Штаты руководствуются национальным интересом, а не моралью, и когда встает выбор между оружейным контрактом на $110 млрд и разрывом отношений со стратегическим союзником во имя справедливости, ответ будет очевиден, – считает Илия Куса.

К чему это может привести?

Независимые медиа всегда были проблемой для государства, поскольку помогали держать его под контролем. СМИ часто выступают как инструмент слежения за государственными чиновниками, что и подвергает их опасности. Переходя дорогу на запрещенный свет, рискуешь попасть под машину.

А вот последствия запугивания журналистов и насильственное их устранение действительно плачевны для мира.

Ангелина Малиновская