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Вбивство Хашогджі: що журналіст сказав перед смертю

Саудівський журналіст Джамаль Хашогджі швидше за все помер від удушення – йому на голову натягнули пакет.

У момент смерті на голові Хашогджі був поліетиленовий пакет, розповів в інтерв’ю Al Jazeera журналіст турецької газети Daily Sabah Назіф Караман.

Він стверджує, що у його розпорядженні опинився нібито аудіозапис останніх хвилин життя Хашогджі.

– Я задихаюся. Зніміть пакет з моєї голови, у мене клаустрофобія, – процитував Караман останні слова саудівського журналіста.

За його словами, Хашогджі задихнувся через сім хвилин після того, як йому наділи на голову поліетиленовий пакет.

При цьому Караман пообіцяв, що незабаром Daily Sabah незабаром опублікує записи останніх моментів життя саудівського журналіста.

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Нагадаємо, що Джамаль Хашогджі зник 2 жовтня після візиту у консульство Саудівської Аравії у Стамбулі. Спочатку Ер-Ріяд заперечував, що диппредставництво має до цього відношення, проте через 18 днів визнав, що журналіста убили під час “бійки”.

Фото: Chris McGrath/Getty Images

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