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Вбивство журналіста Хашогджі: для підозрюваних вимагають смертної кари

Для п’ятьох підозрюваних у вбивстві саудівського журналіста Джамаля Хашогджі вимагають смертної кари.

Саме з таким звинуваченням виступила прокуратура Саудівської Аравії, передає Reuters.

Всього оголошено 11 підозрюваних.

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Нагадаємо, що Джамаль Хашогджі зник 2 жовтня під час відвідування консульства Саудівської Аравії у Стамбулі. Тільки через 18 днів Ер-Ріяд визнав, що журналіста вбили під час “бійки”.

Пізніше з’ясувалося, що  Хашогджі задушили поліетиленовим пакетом. Це стало зрозуміло з аудіозаписи останніх хвилин життя журналіста.

У результаті розслідування були затримані 18 підозрюваних. Зараз триває слідство.

Реакція громадськості не змусила себе довго чекати. Німеччина заморозила експорт озброєння до Саудівської Аравії. Великобританія, Франція і Німеччина у спільній заяві засудили вбивство Джамаля Хашогджі і висловили бажання знайти винних.

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