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Люди плакали: в Канаде пилот посадил самолет без переднего шасси

В Канаде у самолета при посадке отказало шасси, пилоту пришлось сажать транспортное средство без него.

Посадить самолет без переднего шасси – с таким нелегким заданием справился пилот авиакомпании Provincial Airlines. Инцидент произошел в Канаде в городе Стивенвилль.

Самолет, потерпевший технические проблемы, перевозил 49 пассажиров и 4-х членов экипажа. Как рассказали после посадки очевидцы, на борту люди плакали – но это были слезы радости, пишет The Western Star.

К тому же, посадка получилась очень мягкой. Один толчок – и крылатая машина остановилась, делятся пассажиры.

Читайте: У пилота случился сердечный приступ: в США упал самолет

Теперь эксперты будут определять, почему шасси самолета не сработало.

Как сообщалось, недавно над Канадой в небе столкнулись два самолета.

Фото: thewesternstar.com

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