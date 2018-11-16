В Канаде у самолета при посадке отказало шасси, пилоту пришлось сажать транспортное средство без него.
Посадить самолет без переднего шасси – с таким нелегким заданием справился пилот авиакомпании Provincial Airlines. Инцидент произошел в Канаде в городе Стивенвилль.
Самолет, потерпевший технические проблемы, перевозил 49 пассажиров и 4-х членов экипажа. Как рассказали после посадки очевидцы, на борту люди плакали – но это были слезы радости, пишет The Western Star.
К тому же, посадка получилась очень мягкой. Один толчок – и крылатая машина остановилась, делятся пассажиры.
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Теперь эксперты будут определять, почему шасси самолета не сработало.
Как сообщалось, недавно над Канадой в небе столкнулись два самолета.
Фото: thewesternstar.com