У Канаді у літака під час посадки відмовило шасі, пілоту довелося саджати транспортний засіб без нього.
Посадити літак без переднього шасі – з таким нелегким завданням впорався пілот авіакомпанії Provincial Airlines. Інцидент стався у Канаді в місті Стівенвілль.
Літак, що зазнав технічних проблем, перевозив 49 пасажирів і 4-х членів екіпажу. Як розповіли після посадки очевидці, на борту люди плакали – однак це були сльози радості, пише The Western Star.
До того ж, посадка вийшла дуже м’якою. Один поштовх і крилата машина зупинилася, діляться пасажири.
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Тепер експерти визначатимуть, чому шасі літака не спрацювало.
Як повідомлялося, нещодавно над Канадою в небі зіткнулися два літаки.
Фото: thewesternstar.com
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