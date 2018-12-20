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Два дрона остановили работу аєропорта в Лондоне

Аэропорт Гатвик в Лондоне временно закрыт из-за сообщения о двух дронах, летающих на территории.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта у Twitter.

Сейчас приостановлены все полеты, пассажирам, которые должны были вылететь в ночь с 19 на 20 декабря посоветовали проверить статус своих рейсов.

Администрация аэропорта принесла извинения за приченные неудобства, аргументировав их тем, что безопасность пассажиров прежде всего.

Полиция занимается расследованием и поиском дронов в аэропорту Лондона. Когда полеты возобновят не сообщается.

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К слову, в киевском аэропорту Борисполь во время досмотра багажа сбежала кошка. Спасателям пришлось распиливать бетонные плиты кафе, чтобы освободить животное.

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