В аэропорту Борисполь под Киевом при осмотре багажа сбежала кошка.

Кошка забилась в бетонные конструкции кафе и для ее освобождения понадобились спасатели. Они четыре часа безуспешно пытались достать животное, но не смогли это сделать по техническим причинам.

Об этом сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Им пришлось прождать всю ночь. Получив разрешение от руководителя кафе, они приступили к демонтажу здания. Только распилив плиты, им удалось достать испуганное животное.

Хозяева не остались ожидать пока кошку достанут и улетели без домашнего питомца. С животным осталась их знакомая.

Фото:пресс-служба аэропорта Борисполь

Читайте: 19 дней до Нового года: на Закарпатье зацвел шафран

К слову, в многоэтажке на Печерске киевские спасатели животных вытащили из вентиляции испуганного енота.