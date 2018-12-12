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Факти / LOL / В аеропорту Борисполя рятувальники "розпиляли" кафе через кішку пасажирів/

В аэропорту Борисполя спасатели “распилили” кафе из-за кошки пассажиров

В аэропорту Борисполь под Киевом при осмотре багажа сбежала кошка.

Кошка забилась в бетонные конструкции кафе и для ее освобождения понадобились спасатели. Они четыре часа безуспешно пытались достать животное, но не смогли это сделать по техническим причинам.

Об этом сообщается на странице Kyiv Animal Rescue Group в Facebook.

Им пришлось прождать всю ночь. Получив разрешение от руководителя кафе, они приступили к демонтажу здания. Только распилив плиты, им удалось достать испуганное животное.

Хозяева не остались ожидать пока кошку достанут и улетели без домашнего питомца. С животным осталась их знакомая.

Фото:пресс-служба аэропорта Борисполь

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К слову, в многоэтажке на Печерске киевские спасатели животных вытащили из вентиляции испуганного енота.

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