Северная Македония стала 30 участником Североатлантического альянса, следующей стремится стать Украина.

Северная Македония вошла в состав НАТО, хотя еще в 2000-х едва устояла перед угрозой распада.

Пресс-секретарь Президентского фонда Леонида Кучмы Украина Дарка Олифер рассказала о том, как наша страна когда-то поддержала Северную Македонию.

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Когда Леонид Кучма был президентом Украины, он ответил на просьбу своего друга и коллеги президента Македонии Бориса Трайковского.

Украина тогда голосовала в Совбезе ООН и ставила македонский вопрос на самом высоком мировом уровне и добилась принятия резолюции в ее поддержку.

По ее словам, еще важнее было предоставление Македонии военно-технической помощи. После чего насилие прекратилось и начались переговоры.

Эти дни в Скопье чествовали память Трайковского, который трагически погиб 15 лет назад.

– Многие участники живо интересовались Украиной. Приятно удивил уровень осведомленности, особенно со стороны американцев и британцев, о состоянии дел в вопросах войны на Донбассе, освобождение заложников и президентских выборов, – пишет Дарка Олифер.

Она также поблагодарила украинское посольство в Северной Македонии, и отметила, что их сложная ежедневная работа на благо нашего государства является примером дипломатического профессионализма.

Пам’ять, що творить майбутнє. Віднедавна про цю невелику балканську державу в Україні говорять ледь не щодня. Північна… Опубліковано Даркою Оліфер Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Напомним, 19 февраля Петр Порошенко подписал закон о закреплении в Конституции курса в ЕС и НАТО.

Фото: Ghassan Safi|Dreamstime.com