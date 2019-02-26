Північна Македонія стала 30 учасником Північноатлантичного альянсу, наступною прагне стати Україна.

Північна Македонія увійшлша до складу НАТО, хоча ще у 2000-х ледь встояла перед загрозою розпаду.

Прес-секретар Президентського фонду Леоніда Кучми Україна Дарка Оліфер розповіла про те, як наша країна колись підтримала Північну Македонію.

Коли Леонід Кучма був президентом України, він відповів на прохання свого друга та колеги президента Македонії Бориса Трайковського.

Україна тоді голосувала у Радбезі ООН і ставила македонське питання на найвищому світовому рівні і домоглася прийняття резолюції на її підтримку.

За її словами, ще важливішим було надання Македонії військово-технічної допомоги. Після чого насильство припинилося і почалися перемовини.

Ці дні у Скоп’є вшановували пам’ятать Трайковського, який трагічно загинув 15 років тому.

– Багато учасників жваво цікавилися Україною. Приємно здивував рівень обізнаності, особливо з боку американців та британців, щодо стану справ у питаннях війни на Донбасі, звільнення заручників та президентських виборів, – пише Дарка Оліфер.

Вона також подякувала українському посольству в Північній Македонії, і відзначила, що їхня складна щоденна праця на благо нашої держави є прикладом дипломатичної професійності.

Пам’ять, що творить майбутнє. Віднедавна про цю невелику балканську державу в Україні говорять ледь не щодня. Північна… Опубліковано Даркою Оліфер Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Нагадаємо, 19 лютого Петро Порошенко підписав закон про закріплення у Конституції курсу в ЄС і НАТО.

Фото: Ghassan Safi|Dreamstime.com