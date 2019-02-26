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Ще одна держава долучилася до НАТО, Україна наступна – Оліфер

Північна Македонія стала 30 учасником Північноатлантичного альянсу, наступною прагне стати Україна.

НАТО

Північна Македонія увійшлша до складу НАТО, хоча ще у 2000-х ледь встояла перед загрозою розпаду.

Прес-секретар Президентського фонду Леоніда Кучми Україна Дарка Оліфер розповіла про те, як наша країна колись підтримала Північну Македонію.

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Коли Леонід Кучма був президентом України, він відповів на прохання свого друга та колеги президента Македонії Бориса Трайковського.

Україна тоді голосувала у Радбезі ООН і ставила македонське питання на найвищому світовому рівні і домоглася прийняття резолюції на її підтримку.

За її словами, ще важливішим було надання Македонії військово-технічної допомоги. Після чого насильство припинилося і почалися перемовини.

Ці дні у Скоп’є вшановували пам’ятать Трайковського, який трагічно загинув 15 років тому.

– Багато учасників жваво цікавилися Україною. Приємно здивував рівень обізнаності, особливо з боку американців та британців, щодо стану справ у питаннях війни на Донбасі, звільнення заручників та президентських виборів, – пише Дарка Оліфер.

Вона також подякувала українському посольству в Північній Македонії, і відзначила, що їхня складна щоденна праця на благо нашої держави є прикладом дипломатичної професійності.

Пам’ять, що творить майбутнє. Віднедавна про цю невелику балканську державу в Україні говорять ледь не щодня. Північна…

Опубліковано Даркою Оліфер Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Нагадаємо, 19 лютого Петро Порошенко підписав закон про закріплення у Конституції курсу в ЄС і НАТО.

ФотоGhassan Safi|Dreamstime.com

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