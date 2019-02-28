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Из Центробанка Венесуэлы вывезли 8 тонн золота – СМИ

На прошлой неделе из Центробанка Венесуэлы удалось вывезти около 8 тонн золота.

Золотий злиток

Источники агентства Reuters сообщили о том, что за прошлую неделю из хранилищ банка Венесуэлы было изъято около 8 тонн золота.

Золото забирал спецтранспорт правительства. Руководитель Центрального банка Венесуэлы Каликсто Ортега во время проведения этой операции находился за границей.

В то же время президент Николас Мадуро приказал не пускать в страну гуманитарную помощь.

Один из оппозиционных депутатов считает, что вывезенное из страны золото хотят продать на черном рынке.

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К слову, в США приняли решение ввести санкции против четырех губернаторов Венесуэлы.

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