Минулого тижня з Центробанку Венесуели вдалося вивезти близько 8 тонн золота.
Джерела агентства Reuters повідомили про те, що за минулий тиждень зі сховищ банку Венесуели було вилучено близько 8 тонн золота.
Золото забирав спецтранспорт уряду. Керівник Центрального банку Венесуели Каліксто Ортега під час проведення цієї операції перебував за кордоном.
У той же час президент Ніколас Мадуро наказав не пускати в країну гуманітарну допомогу.
Один з опозиційних депутатів вважає, що вивезене з країни золото хочуть продати на чорному ринку.
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До слова, у США прийняли рішення ввести санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.
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