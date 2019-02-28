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З Центробанку Венесуели вивезли 8 тонн золота – ЗМІ

Минулого тижня з Центробанку Венесуели вдалося вивезти близько 8 тонн золота.

Золотий злиток

Джерела агентства Reuters повідомили про те, що за минулий тиждень зі сховищ банку Венесуели було вилучено близько 8 тонн золота.

Золото забирав спецтранспорт уряду. Керівник Центрального банку Венесуели Каліксто Ортега під час проведення цієї операції перебував за кордоном.

У той же час президент Ніколас Мадуро наказав не пускати в країну гуманітарну допомогу.

Один з опозиційних депутатів вважає, що вивезене з країни золото хочуть продати на чорному ринку.

Читайте: Протести на кордоні Венесуели: вантажівки з гумдопомогою спалили, є загиблі

До слова, у США прийняли рішення ввести санкції проти чотирьох губернаторів Венесуели.

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