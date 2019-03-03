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На границе Индии и Пакистана возобновилась стрельба: 11 погибших

На границе Индии и Пакистана возобновились обстрелы. В результате чего в Кашмире погибли 11 человек.

На границе Индии и Пакистана возобновилась стрельба: 11 погибших

В результате обстрелов между индийскими и пакистанскими военными погибли 11 человек, сообщает Reuters.

Стрельба возобновилась в районе Кашмира.

Читайте: Индия и Пакистан на грани войны: что происходит

В Пакистане сообщили о 7 погибших, в свою очередь, индийская сторона сообщила о 4 жертвах.

Ранее Факты ICTV писали, что на случай обстрелов Индия построит бункеры в штатах Джамму и Кашмир, которые находятся на границе с Пакистаном.

Фото: Dreamstime.com

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