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На кордоні Індії і Пакистану відновилася стрілянина: 11 загиблих

На кордоні Індії і Пакистану поновилися обстріли. Внаслідок чого у Кашмірі загинули 11 осіб.

На кордоні Індії і Пакистану відновилася стрілянина: 11 загиблих

Внаслідок обстрілу між індійськими і пакистанськими військовими загинули 11 осіб, повідомляє Reuters.

Стрілянина відновилася в районі Кашміру.

Читайте: Індія і Пакистан на межі війни: що відбувається

У Пакистані повідомили про 7 загиблих, у свою чергу, індійська сторона повідомила про 4 жертви.

Раніше Факти ICTV писали, що на випадок обстрілу Індія побудує бункери у штатах Джамму і Кашмір, які знаходяться на кордоні з Пакистаном.

Фото: Dreamstime.com

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