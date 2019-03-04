Наразі лідером парламентських виборів в Естонії є опозиційна Партія реформ.
За попередньою інформацією, більшість на парламентських виборах в Естонії здобула правоцентристська прозахідна Партія реформ, повідомляє Радіо Свобода.
Після опрацювання результатів з 80% виборчих дільниць Партія реформ знаходиться на першому місці з 30,3% голосів.
Проросійська партія Центр знаходиться на другому місці з 20,9% голосів. Третє місце дісталося Естонській консервативній народній партії (17,5%).
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За Соціал-демократичну партію і партію Ісамаа, які знаходяться у правлячій коаліції, віддали свої голоси 10,2% і 11,7% виборців.
До слова, у США під час проміжних виборів у 2018 році вдалося заблокувати фабрику тролів.
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