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Выборы 2019: Украина не готова к онлайн-голосованию

Онлайн-голосование на выборах в Украине необходимо внедрять через 5-10 лет.

Коли президентські вибори в Україні 2019

На данном этапе Украина еще не готова к внедрению системы онлайн-голосования, считает министр юстиции Павел Петренко.

– Я сторонник всяких онлайн-сервисов, но на данном этапе, и в связи с теми вызовами, которые мы имеем сейчас, такое рано вводить, – цитируют министра Украинские новости.

СмотритеКак проходят выборы в Украине: 1477 заявлений о нарушениях, открыто 61 производство

По его мнению, в ближайшие годы необходимо голосовать, используя бумажные бюллетени.

Напомним, как проголосовать на выборах 2019 за пределами Украины.

Фото: Arnaud Jaegers on Unsplash

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