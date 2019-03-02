Онлайн-голосование на выборах в Украине необходимо внедрять через 5-10 лет.
На данном этапе Украина еще не готова к внедрению системы онлайн-голосования, считает министр юстиции Павел Петренко.
– Я сторонник всяких онлайн-сервисов, но на данном этапе, и в связи с теми вызовами, которые мы имеем сейчас, такое рано вводить, – цитируют министра Украинские новости.
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По его мнению, в ближайшие годы необходимо голосовать, используя бумажные бюллетени.
Напомним, как проголосовать на выборах 2019 за пределами Украины.
Фото: Arnaud Jaegers on Unsplash
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