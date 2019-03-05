Бывший госсекретарь и главный соперник Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году Хилари Клинтон впервые заявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах.
Об этом Клинтон заявила в интервью телеканалу News 12.
Она отметила, что продолжит работать и отстаивать свои убеждения.
В тоже время Клинтон выразила глубокую обеспокоенность состоянием американской политики.
– Я никуда не уйду. Что поставлено на карту в нашей стране, то, что сейчас происходит, вызывает у меня глубокую тревогу. И я также усердно думаю о том, как нам снова начать говорить и слушать друг друга? – сказала бывший госсекретарь США.
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Напомним, в октябре, а затем и в январе, екс-госсекретарь США и первая леди Хиллари Клинтон допустила возможность повторного выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году.
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