Бывший госсекретарь и главный соперник Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году Хилари Клинтон впервые заявила, что отказывается выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах.

Об этом Клинтон заявила в интервью телеканалу News 12.

Она отметила, что продолжит работать и отстаивать свои убеждения.

В тоже время Клинтон выразила глубокую обеспокоенность состоянием американской политики.

– Я никуда не уйду. Что поставлено на карту в нашей стране, то, что сейчас происходит, вызывает у меня глубокую тревогу. И я также усердно думаю о том, как нам снова начать говорить и слушать друг друга? – сказала бывший госсекретарь США.

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Напомним, в октябре, а затем и в январе, екс-госсекретарь США и первая леди Хиллари Клинтон допустила возможность повторного выдвижения своей кандидатуры на пост президента в 2020 году.

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