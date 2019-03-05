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Факти / Світ

Хілларі Клінтон відмовилася від участі у виборах 2020

Колишній держсекретар і головний суперник Дональда Трампа на виборах президента США у 2016 році Хіларі Клінтон вперше заявила, що відмовляється висувати свою кандидатуру на наступних виборах.

Хілларі Клінтон

Про це Клінтон заявила в інтерв’ю телеканалу News 12.

Вона зазначила, що продовжить працювати і відстоювати свої переконання.

Водночас Клінтон висловила глибоку стурбованість станом американської політики.

– Я нікуди не піду. Що поставлено на карту в нашій країні, те, що зараз відбувається, викликає у мене глибоку тривогу. І я також старанно думаю про те, як нам знову почати говорити і слухати один одного? – сказала колишній держсекретар США.

Читайте: Клінтон звернулася до G7 через агресію РФ на Азові

Раніше Факти ICTV писали, що у жовтні, а потім і в січні, екс-держсекретар США і перша леді Хілларі Клінтон допустила можливість повторного висунення своєї кандидатури на пост президента у 2020 році.

Фото: Dreamstime.com

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