Индия не будет наносить ядерный удар первой, однако такая возможность есть у Пакистана.
В конфликте Индии и Пакистана именно последний может нанести первый ядерный удар, поскольку соответствующее положение есть в его ядерной доктрине, говорится в сюжете программы Ранок у великому місті на ICTV.
Однако такой удар Пакистан может нанести только в том случае, если существует реальная угроза существованию и целостности страны.
Пересечение границы армией Индии, которое уже состоялось, подпадает под указанную трактовку.
Однако эксперты считают, что в ближайшее время ядерное оружие будет играть сдерживающую роль в конфликте.
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К слову, 3 марта на границе Индии и Пакистана снова начались обстрелы.
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