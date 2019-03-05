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Ядерная война между Индией и Пакистаном: кто может нанести первый удар

Индия не будет наносить ядерный удар первой, однако такая возможность есть у Пакистана.

Ядерна зброя

В конфликте Индии и Пакистана именно последний может нанести первый ядерный удар, поскольку соответствующее положение есть в его ядерной доктрине, говорится в сюжете программы Ранок у великому місті на ICTV.

Однако такой удар Пакистан может нанести только в том случае, если существует реальная угроза существованию и целостности страны.

Пересечение границы армией Индии, которое уже состоялось, подпадает под указанную трактовку.

Однако эксперты считают, что в ближайшее время ядерное оружие будет играть сдерживающую роль в конфликте.

Читайте: Индия и Пакистан на грани войны: что происходит

К слову, 3 марта на границе Индии и Пакистана снова начались обстрелы.

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