Індія не завдаватиме ядерного удару першою, проте така можливість є у Пакистану.

У конфлікті Індії і Пакистану саме останній може завдати першого ядерного удару, оскільки відповідне положення є в його ядерній доктрині, йдеться у сюжеті програми Ранок у великому місті на ICTV.

Проте такий удар Пакистан може завдати лише у тому випадку, якщо існує реальна загроза існуванню та цілісності країни.

Перетин кордону армією Індії, який вже відбувся, підпадає під зазначене трактування.

Проте експерти вважають, що найближчим часом ядерна зброя відіграватиме стримуючу роль у конфлікті.

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До слова, 3 березня на кордоні Індії і Пакистану знову почалися обстріли.