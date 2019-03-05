PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Ядерна війна між Індією і Пакистаном: хто може завдати першого удару

Індія не завдаватиме ядерного удару першою, проте така можливість є у Пакистану.

Ядерна зброя

У конфлікті Індії і Пакистану саме останній може завдати першого ядерного удару, оскільки відповідне положення є в його ядерній доктрині, йдеться у сюжеті програми Ранок у великому місті на ICTV.

Проте такий удар Пакистан може завдати лише у тому випадку, якщо існує реальна загроза існуванню та цілісності країни.

Перетин кордону армією Індії, який вже відбувся, підпадає під зазначене трактування.

Проте експерти вважають, що найближчим часом ядерна зброя відіграватиме стримуючу роль у конфлікті.

Читайте: Індія і Пакистан на межі війни: що відбувається

До слова, 3 березня на кордоні Індії і Пакистану знову почалися обстріли.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На кордоні Індії і Пакистану відновилася стрілянина: 11 загиблих
Конфлікт Індії і Пакистану: проблема штату Кашмір, вплив США, Росії та Китаю
12 українців, які застрягли в аеропорту Делі, завтра вилетять додому
Конфлікт Індії з Пакистаном: застряглі в Делі українці повернулися до Києва
Загострення між Індією і Пакистаном: на кордоні відбулася перестрілка
Для захисту населення: Індія будує бункери на кордоні з Пакистаном
Індія і Пакистан на межі війни: що відбувається
Масштабна пожежа у центрі Делі: в готелі згоріли 17 людей
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка