Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента решил отложить отмену перехода на летнее и зимнее время в странах ЕС до марта 2021 года.
Евродепутаты пришли к выводу, что сначала надо решить, по какому времени жить – летнему или зимнему, сообщает Politico.
То есть последний перевод часов в ЕС должен состояться в марте 2021 года, а не в 2019 году, как планировалось ранее.
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Напомним, ранее Евросоюз планировал 2019 года отменить переход на летнее и зимнее время после опроса, в ходе которого более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов.
В Украине также предлагали отменить переход на летнее время из-за стресса и негативного влияния на состояние человека.
Фото: Pixabay
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