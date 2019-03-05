Комитет по вопросам транспорта и туризма Европарламента решил отложить отмену перехода на летнее и зимнее время в странах ЕС до марта 2021 года.

Евродепутаты пришли к выводу, что сначала надо решить, по какому времени жить – летнему или зимнему, сообщает Politico.

То есть последний перевод часов в ЕС должен состояться в марте 2021 года, а не в 2019 году, как планировалось ранее.

Читайте: Переход на летнее время 2019: когда переводить часы

Напомним, ранее Евросоюз планировал 2019 года отменить переход на летнее и зимнее время после опроса, в ходе которого более 80% респондентов поддержали отмену перевода часов.

В Украине также предлагали отменить переход на летнее время из-за стресса и негативного влияния на состояние человека.

Фото: Pixabay