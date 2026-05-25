Перечень лиц, подлежащих мобилизации определен законом Украины О воинской обязанности и военной службе.

Факты ICTV узнали, какое количество человек могут мобилизовать из одной украинской семьи и в каких случаях украинцы не подлежат мобилизации.

Могут ли мобилизовать двух/трех человек из одной семьи

В Украине нет четкого закона, который бы запрещал мобилизацию всех членов семьи. Так же, в Украине не определено точное количество лиц из одной семьи, которое имеют право мобилизовать во время военного положения.

Согласно закону, могут мобилизовать всех — мужа, жену, совершеннолетних детей.

Если все члены семьи подлежат мобилизации, то их всех могут призвать на военную службу.

Однако здесь есть исключение. Женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения, призыву не подлежат.

В таком случае, близкими родственниками считаются:

муж;

жена;

сын;

дочь;

отец;

мать;

дедушка;

бабушка;

родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

То есть, если человек погиб на войне или пропал без вести, то его близких родственников не будут мобилизовать.

Также, согласно ст. 2 ЗУ О воинской обязанности и военной службе, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу по одному из видов военной службы.

То есть, если в семье есть несовершеннолетние дети, то мужа могут мобилизовать, а уже жену — нет.

Каких лиц из семьи не могут мобилизовать на службу

В соответствии со ст. 23 ЗУ О мобилизации и мобилизационной подготовке не подлежат призыву на военную службу по мобилизации военнообязанные:

военнослужащие-женщины — в связи с беременностью;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе продолжительностью, определенной в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

жена, если оба супруга проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

пребывание на иждивении у военнослужащего трех и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, которые имеют задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

военнослужащие, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или запись об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений осуществлена на основании части первой статьи

военнослужащие, которые являются усыновителями, на содержании которых находится (находятся) ребенок (дети), который (которые) до момента усыновления был (были) ребенком-сиротой (детьми-сиротами) или ребенком (детьми), лишенным (лишенными) родительской опеки, в возрасте до 18 лет, опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями, патронатными воспитателями, на содержании которых находится ребенок-сирота (дети-сироты) или ребенок (дети), лишенный (лишенные) родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

воспитание военнослужащим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, в случае отсутствия других лиц, которые обязаны его воспитывать;

содержание военнослужащим совершеннолетнего ребенка, который является лицом с инвалидностью I или II группы;

воспитание военнослужащим ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимый), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленным центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность, при условии что такие лица не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать;

необходимость осуществлять постоянный уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

необходимость осуществлять уход за женой (мужем) из числа лиц с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей (конечности), кистей рук (кисти руки), стоп ног (стопы ноги), одного из парных органов, или при наличии у жены (мужа) из числа лиц с инвалидностью III группы онкологического заболевания, психического расстройства, церебрального паралича или других паралитических синдромов;

необходимость осуществлять постоянный уход за одним из своих родителей или родителей жены (мужа), который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если другие члены семьи первой или второй степени родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

необходимость осуществлять постоянный уход за членом семьи второй степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой и второй степеней родства такого лица или если другие члены семьи первой и второй степеней родства сами нуждаются в постоянном уходе по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным, при условии что за таким лицом не осуществляется попечительство (опека) другими лицами;

если их близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать или родной (полнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в антитеррористической операции, осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

если их близким родственникам (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, родной (полнородный) брат или сестра) посмертно присвоено звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных принципов демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года — февраль 2014 года).

