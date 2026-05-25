За прошедшие сутки на фронте произошло 173 боевых столкновения.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

Вчера противник нанес один ракетный удар, применив 89 ракет, совершил 56 авиационных ударов, сбросил 178 управляемых авиабомб.

Кроме того, привлек для поражения 6 015 дронов-камикадзе и произвел 2 054 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск.

Потери врага на 25 мая 2026 года

личного состава – около 1 356 940 (+1 020);

танков – 11 953 (+3);

боевых бронированных машин – 24 608 (+5);

артиллерийских систем – 42 687 (+47);

реактивных систем залпового огня – 1 802 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 396;

самолетов – 436;

вертолетов – 353;

наземных робототехнических комплексов – 1 465 (+14);

беспилотников оперативно-тактического уровня – 310 245 (+1 924);

крылатых ракет – 4 687 (+55);

кораблей (катеров) – 33;

подводных лодок – 2;

автомобильной техники и автоцистерн – 99 000 (+302);

специальной техники – 4 218 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 552-е сутки.

