Потери врага на 25 мая 2026 года — возведение Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 020 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 552-е сутки полномасштабной войны превысили 1,356 млн.

Потери врага на 25 мая 2026 года

  • личного состава – около 1 356 940 (+1 020);
  • танков – 11 953 (+3);
  • боевых бронированных машин – 24 608 (+5);
  • артиллерийских систем – 42 687 (+47);
  • реактивных систем залпового огня – 1 802 (+2);
  • средств противовоздушной обороны – 1 396;
  • самолетов – 436;
  • вертолетов – 353;
  • наземных робототехнических комплексов – 1 465 (+14);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 310 245 (+1 924);
  • крылатых ракет – 4 687 (+55);
  • кораблей (катеров) – 33;
  • подводных лодок – 2;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 99 000 (+302);
  • специальной техники – 4 218 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 552-е сутки.

Сейчас смотрят

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Читайте также
Карта боевых действий на 25 мая 2026 года — ситуация на фронте
генштаб

Связанные темы:

Война в УкраинеПотери РФГенеральный штаб Украины
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.