Анна Прокопчук, редактор новостной ленты
Потери РФ на 25 мая: ликвидировано 1 020 оккупантов и 47 артсистем
Потери врага на 25 мая 2026 года — возведение Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 020 российских оккупантов. Общие потери личного состава армии РФ на 1 552-е сутки полномасштабной войны превысили 1,356 млн.
Потери врага на 25 мая 2026 года
- личного состава – около 1 356 940 (+1 020);
- танков – 11 953 (+3);
- боевых бронированных машин – 24 608 (+5);
- артиллерийских систем – 42 687 (+47);
- реактивных систем залпового огня – 1 802 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 396;
- самолетов – 436;
- вертолетов – 353;
- наземных робототехнических комплексов – 1 465 (+14);
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 310 245 (+1 924);
- крылатых ракет – 4 687 (+55);
- кораблей (катеров) – 33;
- подводных лодок – 2;
- автомобильной техники и автоцистерн – 99 000 (+302);
- специальной техники – 4 218 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 552-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
