Великобритания может прекратить процесс выхода из Евросоюза, если парламент опять не проголосует за соглашение по Brexit.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй заявила, что страна может так никогда и не покинуть ЕС, если парламент опять не поддержит соглашение по Brexit.

Таким образом Мэй пытается давить на парламент, чтобы он принял соответствующее соглашение.

По ее словам, если голосование провалится, то это приведет к долгим спорам и никто не сможет сказать, что будет дальше.

– Если мы пойдем по этому пути, то мы можем вообще никогда не покинуть ЕС, – подытожила премьер-министр Тереза ​​Мэй.

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К слову, президенты Франции и Германии заявили, что не против предоставить Великобритании отсрочку выхода из ЕС.