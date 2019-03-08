Велика Британія може припинити процес виходу з Євросоюзу, якщо парламент знову не проголосує за угоду щодо Brexit.

Прем’єр-міністр Великої Британія Тереза Мей заявила, що країна може так ніколи й не покинути ЄС, якщо парламент знову не підтримає угоду щодо Brexit.

Таким чином Мей намагається тиснути на парламент, аби він прийняв відповідну угоду.

За її словами, якщо голосування провалиться, то це призведе до довгих суперечок і ніхто не зможе сказати, що буде далі.

– Якщо ми підемо цим шляхом, то ми можемо взагалі ніколи не покинути ЄС, – підсумувала прем’єр-міністр Тереза Мей.

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До слова, президенти Франції і Німеччини заявили, що не проти надати Великій Британії відстрочку виходу з ЄС.