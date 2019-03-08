PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Велика Британія може припинити Brexit – умова

Велика Британія може припинити процес виходу з Євросоюзу, якщо парламент знову не проголосує за угоду щодо Brexit.

Велика Британія може припинити Brexit – умова

Прем’єр-міністр Великої Британія Тереза Мей заявила, що країна може так ніколи й не покинути ЄС, якщо парламент знову не підтримає угоду щодо Brexit.

Таким чином Мей намагається тиснути на парламент, аби він прийняв відповідну угоду.

За її словами, якщо голосування провалиться, то це призведе до довгих суперечок і ніхто не зможе сказати, що буде далі.

– Якщо ми підемо цим шляхом, то ми можемо взагалі ніколи не покинути ЄС, – підсумувала прем’єр-міністр Тереза Мей.

Читайте: У Великій Британії запропонують провести повторний референдум щодо Brexit – ЗМІ

До слова, президенти Франції і Німеччини заявили, що не проти надати Великій Британії відстрочку виходу з ЄС.

Джерело: AP

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Британська королівська сім’я почала війну з тролями у соцмережах
Вченим вдруге вдалося здолати ВІЛ
У Великій Британії запропонують провести повторний референдум щодо Brexit – ЗМІ
Велика Британія збирається висунути нову пропозицію щодо Brexit – ЗМІ
Стан Сергія Скрипаля погіршився – ЗМІ
Протестувала проти Brexit: сестра екс-глави МЗС Великої Британії роздяглася у прямому ефірі
Британець розтратив 10-мільйонний джек-пот і залишився на вулиці
Велика Британія: Росія стирає межі між миром і війною
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка