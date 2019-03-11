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Правительство Великобритании перестало поддерживать Мэй из-за Brexit – СМИ

Члены правительства Великобритании отказались от дальнейшей поддержки премьер-министра Терезы Мэй из-за ситуации, которая сложилась вокруг Brexit.

Тереза Мей

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй потеряла почти всю поддержку правительства из-за ситуации с Brexit.

По информации издания, от поддержки Мэй не отказались только двое министров. Остальные же члены Кабмина выступают за то, чтобы действующий премьер-министр покинула свой пост до августа.

Министры считают, что Brexit показал, что Мэй не способна руководить страной.

Отстранение премьер-министра должно дать возможность Консервативной партии провести новые переговоры касательно выхода Великобритании из ЕС.

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К слову, процесс Brexit может прекратиться, если в парламенте Великобритании не поддержат соглашение с ЕС.

Источник: The Daily Telegraph

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