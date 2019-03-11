Члени уряду Великої Британії відмовилися від подальшої підтримки прем’єр-міністра Терези Мей через ситуацію, яка склалася навколо Brexit.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей втратила майже всю підтримку уряду через ситуацію з Brexit.

За інформацією видання, від підтримки Мей не відмовилися тільки двоє міністрів. Решта ж членів Кабміну виступають за те, щоб чинний прем’єр-міністр покинула свій пост до серпня.

Міністри вважають, що Brexit показав, що Мей не здатна керувати країною.

Відсторонення прем’єр-міністра має дати можливість Консервативній партії провести нові переговори щодо виходу Великобританії з ЄС.

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До слова, процес Brexit може припинитися, якщо в парламенті Великої Британії не підтримають угоду з ЄС.