Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей змогла домовитися про внесення змін до договору з ЄС щодо Brexit.

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей і глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер дійшли згоди щодо змін у договорі з ЄС щодо Brexit, повідомляє SBS News.

Парламентарії отримають два нових документи незадовго до повторного голосування за угоду з ЄС щодо Brexit.

Один з них підтверджує, що Євросоюз не використовує так званий бекстоп, який забезпечує відкритість кордону між Північною Ірландією і Республікою Ірландія для того, щоб поставити пастку для Великої Британії.

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У другому документі знаходиться згода сторін на заміну зазначеного механізму на альтернативний до грудня 2020 року.

Юнкер заявив, що документи доповнюють угоду щодо Brexit і додав, що ЄС більше не піде на переговори про умови виходу Великої Британії з ЄС.

За його словами, Brexit повинен відбутися до 26 травня.

До слова, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей втратила підтримку уряду через ситуацію, яка склалася навколо Brexit.