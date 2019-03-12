Министерство иностранных дел России обвинило Украину в нарушении Договора о дружбе.

МИД РФ направило Украине ноту из-за прекращения Договора о дружбе, который перестанет действовать с 1 апреля.

Россия обвинила украинскую сторону в несоблюдении двусторонних и международных обязательств.

Так, в ведомстве заявили, что закрепление в Конституции Украины курса на НАТО должно было состояться после консультаций с Москвой и обсуждения этого вопроса.

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В ноте также есть обвинения по поводу наступления на русский язык и русскоязычное население. Украину обвиняют в нарушении статьи 12, согласно которой стороны гарантируют защиту этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности национальных меньшинств на своей территории.

Российский МИД также заявил, что своими действиями украинская власть пытается разрушить традиционные многогранные связи между народами России и Украины.

Напомним, Петр Порошенко подписал закон о прекращении Договора по РФ.