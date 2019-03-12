Міністерство закордонних справ Росії звинуватило Україну в порушенні Договору про дружбу.

МЗС РФ направило Україні ноту через припинення Договору про дружбу, який перестане діяти з 1 квітня.

Росія звинуватила українську сторону у недотриманні двосторонніх та міжнародних зобов’язань.

Так, у відомстві заявили, що закріплення у Конституції України курсу на НАТО мало би відбутися після консультацій з Москвою і обговорення цього питання.

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У ноті також є звинувачення щодо наступу на російську мову та російськомовне населення. Україну звинувачують у порушені статті 12, згідно з якою сторони гарантують захист етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності національних меншин на своїй території.

Російське МЗС також заявило, що своїми діями українська влада намагається зруйнувати традиційні багатогранні зв’язки між народами Росії і України.

Нагадаємо, Петро Порошенко підписав закон про припинення Договору з РФ.