Посол Украины в США обратился к корпорации Google и призвал ее перестать отображать Крым как часть России.

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к корпорации Google с призывом перестать отображать Крым в качестве части РФ, сообщает посольство Украины в США.

В своем письме посол попросил корпорацию исправить указанную ошибку и добавил, что Google не должен быть частью информационной войны, которую ведет Россия.

По словам Чалого, отображение Крыма частью РФ противоречит неизменной позиции Администрации и Конгресса США, а также ООН.

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Он добавил, что госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что Америка никогда не признает аннексию Крыма.

Посольство Украины надеется, что в Google исправят ошибку и полуостров больше не будет отображаться как часть России.

К слову, Международный уголовный суд в Гааге получил доказательства того, как российские военные использовали гражданское население во время аннексии Крыма.