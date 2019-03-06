PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Google призвали не отображать Крым как часть РФ

Посол Украины в США обратился к корпорации Google и призвал ее перестать отображать Крым как часть России.

Google призвали не отображать Крым как часть РФ

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к корпорации Google с призывом перестать отображать Крым в качестве части РФ, сообщает посольство Украины в США.

В своем письме посол попросил корпорацию исправить указанную ошибку и добавил, что Google не должен быть частью информационной войны, которую ведет Россия.

По словам Чалого, отображение Крыма частью РФ противоречит неизменной позиции Администрации и Конгресса США, а также ООН.

Читайте: Дело генерала Заманы: кто сдал Крым и была ли госизмена

Он добавил, что госсекретарь США Майкл Помпео заявлял, что Америка никогда не признает аннексию Крыма.

Посольство Украины надеется, что в Google исправят ошибку и полуостров больше не будет отображаться как часть России.

К слову, Международный уголовный суд в Гааге получил доказательства того, как российские военные использовали гражданское население во время аннексии Крыма.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Задержанного в Крыму архиепископа ПЦУ Климента отпустили
С нарушением норм и правил! За что задержали архиепископа ПЦУ в Крыму
В оккупированном Крыму задержали архиепископа ПЦУ
В РФ не признали победу Нафтогаза в Гааге по активам в Крыму
Под колпаком ФСБ каждый: как 5 лет назад Россия отбирала Крым
Украина отмечает День сопротивления Крыма российской оккупации
В МинВОТ новая заместитель министра. Ее мать за год разбогатела на миллионы
Слили себя сами: реакция на слова участниц отбора на Евровидение Anna Maria о Крыме
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка