Парламент Великої Британії проголосував проти проведення другого референдуму щодо виходу країни з Євросоюзу і прийняв рішення про відтермінування.

За поправку, яку внесли лейбористи і консерватори проголосували 85 посадовців, а проти – 344. Поправка передбачала проведення повторного референдуму про Brexit.

Рішення про відтермінування Brexit підтримали 412 депутатів, проти проголосували — 202.

– Для виходу з глухого кута, який склався через Brexit, необхідно більше часу, – повідомляє CNN.

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Напередодні депутати парламенту Великої Британії не підтримали рішення про те, щоб вихід Британії з Євросоюзу відбувся без угоди. При цьому угоду щодо Brexit напередодні депутати відхилили.

12 березня парламент удруге відхилив угоду про вихід з ЄС .

Нагадаємо, уряд Великої Британії розповів про список заходів, які будуть застосовані у тому випадку, якщо країна вийде з Євросоюзу без відповідної угоди.