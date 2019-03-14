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Сбой в работе Facebook и Instagram стал самым масштабным в истории соцсетей

Сбой в работе Facebook и Instagram затронул пользователей по всему миру и стал самым масштабным за всю историю существования социальных сетей.

сбой в фейсбук и инстаграм

Сбой в работе Facebook и Instagram затронул пользователей по всему миру и стал самым масштабным за всю историю существования социальных сетей.

Отмечается, что сбой спровоцировал трудности в работе Massanger и WhatsApp.

Что стало причиной  сбоя пока неизвестно.

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В 2008 году в работе соцсети произошли  похожие трудности. На тот момент у нее было 150 млн пользователей, а сейчас их около 2,3 млрд.

Напомним, вчера около 19.00 произошел масштабный сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram. Пользователи по всему миру жаловались на невозможность войти в свои аккаунты, публиковать посты, комментарии и обмениваться сообщениями.

Источник: ВВС

Фото: Dreamstime

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