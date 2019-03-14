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Збій в роботі Facebook і Instagram став наймасштабнішим в історії соцмереж

Збій в роботі Facebook і Instagram торкнувся користувачів по всьому світу і став наймасштабнішим за всю історію існування соціальних мереж.

сбой в фейсбук и инстаграм

Збій в роботі Facebook і Instagram торкнувся користувачів по всьому світу і став наймасштабнішим за всю історію існування соціальних мереж.

Відзначається, що збій спровокував труднощі в роботі Messenger і WhatsApp.

Що стало причиною збою поки невідомо.

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У 2008 році в роботі соцмережі відбулися схожі труднощі. На той момент у неї було 150 млн користувачів, а зараз їх близько 2,3 млрд.

Нагадаємо, вчора близько 19.00 стався масштабний збій в роботі соцмереж Facebook і Instagram. Користувачі по всьому світу скаржилися на неможливість увійти в свої акаунти, публікувати пости, коментарі і обмінюватися повідомленнями.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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