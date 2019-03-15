Теракт у Новій Зеландії. Що бачили і відчували очевидці страшних подій – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Нова Зеландія. Мечеть. 13.40 по обіді. Під час денної молитви терористи увірвались до двох будівель і відкрили вогонь по прихожанам.

Теракт у Новій Зеландії стався у місті Крайстчорч, друге за величиною місто острова, відразу після Окленда. Налічує понад 400 тис. жителів.

Внаслідок трагедії загинуло 49 людей, ще 48 поранено.

Уряд вже назвав цей день одним з насумніших в історії Нової Зеландії.

Терористи вчинили напад на дві мечеті – Аль-Нур і Линвуд Масджид.

Під час денної молитви у храмах знаходилось близько 500 людей. Озброєні терористи заблокували двері і відкрили вогонь по прихожанам. Розстрілювали всіх без розбору. Один навіть вів пряму трансляцію у соціальних мережах.

Факти ICTV писали, що сталось і кого затримали.

Очевидці, які знаходились у мечетях під час стрілянини, називають дивом те, що вижили.

– Я думав тільки про те, що у нього мають закінчитись кулі. Все, що я робив, продовжував молити Бога “О Боже, будь ласка, нехай у нього закінчаться кулі “. Один хлопець сидів біля стіни, а стрілок просто підійшов і застрелив його. Він стріляв прямо у груди, – розповідає журналістам CNN один з очевидців подій.

Інший чоловік, Рамзан, розповідає, що люди виламували вікна в мечеті, щоб втекти.

– Люди почали кричати мені, що треба тікати. Я вибіг з мечеті на вулицю і сховався за своєю машиною. Звідти я чув, як доносились постріли. Знову, і знову, і знову. Так продовжувалось хвилин шість або навіть більше. Я чув крики, плач. Я бачив тіла людей, – згадує він.

А для 14-річного Ідріса це був перший похід у мечеть. От-от мала розпочатись молитва, коли він почув перші постріли.

– Спочатку я подумав, що це якісь будівельні роботи, але потім побачив, як люди почали бігти і голосно кричати. Я почав бігти так швидко, як тільки міг – через паркан до парку Хаглі. Я просто не міг зупинитись. А він все стріляв – пав, пав, пав – я чув десь 50 пострілів.

Його дядько і ще шість його знайомих отримали поранення. У дядька пошкоджена спина і зараз він знаходиться у лікарні. Ідріс впевнений, що буде все гаразд.

Один з містян, що проживає біля мечетей, був вдома, коли почув 20-40 пострілів. Незабаром до нього вбіг поранений мусульманин, якому в ногу потрапила куля.

– Я мав дуже швидко приймати рішення, враховуючи, що я тільки прокинувся. Я відразу викликав швидку та поліцію, а потім міцно прижав рану, – розповідає він.

Згодом медики витягли пулю, яка увійшла в ногу на 7 см.

– Він (потерпілий, – Ред.) не бачив озброєного бойовика, але він почув, як лунали кулі, одна пролетіла коло його живота. У цьому випадку він мав би набагато серйозніші травми, – розповів рятівник.

Один з вцілілих – Сайед Мажаруддін, описуючи стрільця, зазначає, що той був одягнений у захисне спорядження. Він розповідає, що один з прихожан спробував зупинити нападника:

– Біля вхідних дверей сиділи літні люди, які молилися, і він просто почав стріляти по ним. Молодий хлопець, який зазвичай дбає про мечеть, побачив можливість і накинувся на бойовика, схопив його пістолет… він не міг знайти спусковий гачок. Він побіг за терористом, але того в машині чекали люди, і він утік.

Його друзі загинули – бойовик цілив в груди або в голову. Один з його товаришів отримав серйозні поранення, Сайед викликав допомогу:

– Прийшла поліція і вони не дали мені знову повернутися, щоб я врятував свого друга. Швидка їхала понад півгодини. Я думаю, що він помер.

Поліція інформує новозеландців, про сайт Restoring Family Links, де люди можуть сповістити родичів, що вони живі і в безпеці, або розмістити інформацію про зниклих безвісти.