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Теракт в Новой Зеландии: соцсети удаляют видео расстрела

После теракта в Новой Зеландии компании Twitter, YouTube и Facebook блокируют распространение насильственных кадров съемки расстрела прихожан.

Теракт в Новой Зеландии: соцсети удаляют видео расстрела

Компании Facebook, YouTube и Twitter пытаются остановить распространение кадров, которые показывают ужасную стрельбу в мечети Новой Зеландии.

– Полиция Новой Зеландии сообщила нам, что на страницах Facebook и Instagram происходит прямая трансляция расстрела прихожан мечети.

Мы оперативно среагировали и удалили оба аккаунты и их видео, – сообщила Мия Гарлик директор Facebook по политике в Австралии и Новой Зеландии.

Через несколько часов после нападения копии видео продолжали появляться в Facebook, YouTube и Twitter. Пользователи начали возмущаться, что компания не может в совершенстве управлять вредным контентом на своих платформах.

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Facebook удаляет всю хвалу, которая поддерживает действия террористов. В Twitter сообщают, что также активно работают над удалением видеоконтента.

– YouTube, который принадлежит Google сосредоточил свои усилия на вытеснены любой информации, содержащей кадры теракта, – сообщает представитель Google.

Полиция Новой Зеландии убедительно просят пользователей социальных сетей не распространять кадры съемки, транслирующие теракт.

– Этот парень активно пользовался социальными сетями, имел много подписчиков из разных стран, часто выходил в прямой эфир, чтобы общаться с подписчиками, поэтому мы не смогли отреагировать сразу. Он казался типичным пользователем, – пояснил эксперт по борьбе с терроризмом Джон Бетерсби.

Спецагент ФБР Стив Мур объясняет, что распространять насильственный контент о теракте нельзя, потому что такие действия могут иметь последователей.

– Распространяя видео, вы становитесь соучастником пропаганды террористических действий, – добавил он.

Дональд Трамп также выразил свое беспокойство.

– Мои самые теплые соболезнования всем погибшим и пострадавшие прихожанам мечети. Во время ужасного теракта погибли 49 невинных людей и еще много получили ранения. США поддерживают Новую Зеландию и готовы помогать в расследовании, – отметил Трамп.

Напомним, в городе Крайстчерч на востоке Новой Зеландии мужчина расстрелял прихожан в мечети, атака произошла также и в мечети пригород Линвуда. В результате погибли более 49 человек, есть раненые.

Факты ICTV собрали все, что известно о теракте в Новой Зеландии.

Фото: CNN

Источник: CNN

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