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Теракт у Новій Зеландії: соцмережі видаляють відео розстрілу

Після теракту у Новій Зеландії компанії Twitter, YouTube і Facebook блокують поширення насильницьких кадрів зйомки розстрілу прихожан.

Теракт у Новій Зеландії: соцмережі видаляють відео розстрілу

Компанії Facebook, YouTube і Twitter намагаються зупинити поширення кадрів, які показують жахливу стрілянину в мечеті Нової Зеландії.

– Поліція Нової Зеландії повідомила нам, що на сторінках Facebook та Instagram відбувається пряма трансляція розстрілу прихожан мечеті.

Ми оперативно зреагували та видалили обидва акаунти і їхні відео, – повідомила Мія Гарлік директор Facebook з політики в Австралії і Новій Зеландії.

Через кілька годин після нападу копії відео продовжували з’являтися на Facebook, YouTube і Twitter. Користувачі почали обурюватися, що компанія не може досконало керувати шкідливим контентом на своїх платформах.

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Facebook видаляє будь-яку похвалу, котра підтримує дії терористів. У Twitter повідомляють, що також активно працюють над видаленням відеоконтенту.

– YouTube, який належить Google зосередив свої зусилля на витіснені будь-якої інформації, котра містить кадри теракту, – повідомляє представник Google.

Поліція Нової Зеландії  переконливо просять користувачів соціальних мереж не поширювати кадри зйомки, що транслюють теракт.

– Цей хлопець активно користувався соціальними мережами, мав багато підписників з різних країн, часто виходив у прямий ефір, щоб спілкуватися з підписниками, тому ми не змогли відреагувати одразу. Він здавався типовим користувачем, – пояснив експерт по боротьбі з тероризмом Джон Бетерсбі.

Спецагент ФБР Стів Мур пояснює, що поширювати насильницький контент про теракт не можна, бо такі дії можуть мати послідовників.

– Поширюючи відео, ви стаєте співучасником пропагування терористичних дій, – додав він.

Дональд Трамп також висловив своє занепокоєння.

– Мої найтепліші співчуття усім загиблим та  постаждалим прихожанам мечеті. Під час жахливого теракту загинуло 49 безневинних людей і ще багато отримали поранення. США підтримують Нову Зеландію і готові допомагати у розслідуванні, – зазначив Трамп.

Нагадаємо, у місті Крайстчерч на сході Нової Зеландії чоловік розстріляв прихожан у мечеті, атака сталася також і у мечеті передмістя Лінвуда. У результаті загинули понад 49 людей, є поранені.

Факти ICTV зібрали все, що відомо про теракт у Новій Зеландії.

Фото: CNN

Джерело: CNN

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