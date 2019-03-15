Британська поліція збільшить кількість патрулів навколо мечетей після теракту в Новій Зеландії.

Мер Лондона Садік Хан висловив співчуття жертвам нападу та їх родичам. Політик запевняє, що мечеті будуть під пильною охороною.

– Я хочу заспокоїти мусульманські громади в Лондоні. Ми співпрацюємо із правоохоронцями і вони забезпечать охороною усі мечеті , бо лондонці йдуть молитися і вони потребують захисту, – зазначив мер.

У Лондоні велика мусульманська громада, тому голова Антитерорестичного підрозділу Ніл Бас запевнив, що британські поліцейські патрулюватимуть навколо мечетей і посилять співпрацю з громалдами усіх релігій.

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– Поліція разом з партнерами по розвідці постійно моніторять погрози, які надходять до релігійних місць та громад по всій країні для забезпечення захисту людей, – зазначає Бас.

Також він додав, що готовий співпрацювати з правоохоронцями Нової Зеландії у розслідуванні теракту.

Нагадаємо, у місті Крайстчерч на сході Нової Зеландії чоловік розстріляв прихожан у мечеті, атака сталася також і у мечеті передмістя Лінвуда. У результаті загинули понад 49 людей, є поранені.

З цього питання Факти ICTV повідомляють, що і де сталось, скільки людей загинуло, ким був терорист, хто стоїть за організацією стрілянини та яка ситуація зараз в країні.