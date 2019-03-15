Пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 разбился в Эфиопии из-за неполадок с управлением полетом. Самолет стремительно начал набирать высоту сразу после взлета.

Через две минуты после взлета самолета диспетчеры обратили внимание на то, что он движется необычно. Boeing менял высоту полета на десятки метров, что говорило о серьезных проблемах, а также “ускорялся значительно сильнее, чем считается обычным”.

Через три минуты командир самолета сообщил о проблемах. Он запросил разрешение на возвращение и пребывал в панике.

Уже через пять минут связь с самолетом потеряли, судно исчезло из радаров, когда находилось над “закрытой военной зоной”. Перед этим самолет резко повернул направо.

К тому времени диспетчеры одобрили возвращение самолета в аэропорт.

Иностранные источники пишут, что у самолетов Boeing 737 MAX 8, которые потерпели крушение в Эфиопии и Индонезии, горизонтальные стабилизаторы были отклонены на нетипичный угол. Это может говорить о том, что оба лайнера потерпели крушение по одинаковой причине.

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Напомним, что из-за катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, в которой погибли 157 человек, ряд стран приостановил эксплуатацию самолета.

Источник: The New York Times