Из-за катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии ряд стран приостановил эксплуатацию самолета.

Катастрофа Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

10 марта самолет вылетел из аэропорта Аддис-Абебы, но уже спустя 6 минут пропал с радаров.

На борту разбившегося воздушного судна находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа.

Украинцы этим рейсом не летели.

Это уже вторая авиакатастрофа этой модели самолета за менее чем шесть месяцев.

Последствия катастрофы для Boeing

11 марта акции Boeing на открытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже подешевели более чем на 11%.

Это стало самым большим падением цены акций в ходе торгов в течение дня с 11 сентября 2001 г., когда в США произошла серия терактов c использованием четырех самолетов. Тогда стоимость акций Boeing рухнула на 13%.

Также компания была вынуждена перенести презентацию новой модели самолета 777X.

Отказ ряда стран от эксплуатации самолета 737 MAX

12 марта 10 государств прекратили полеты Boeing 737 MAX по примеру Китая, который сделал это накануне.

США не приостанавливали полеты, но обратились в корпорацию с требованием обновить программное обеспечение. В Boeing пообещали сделать это в ближайшее время.

Также в корпорации заявили, что уверены в безопасности MAX, но с пониманием относятся к решению клиентов.

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Полеты самолетов приостановлены в авиакомпаниях:

Китая

Австралии

Сингапура

Эфиопии

Малайзии

Омана

КНР

Индонезии

Южной Кореи

Великобритании

Норвегии

Также стало известно о решении Австрии, Ирландии, Германии, Франции, Великобритании и Норвегии запретить Boeing 737 MAX 8 пролетать через их страны.

Евросоюз даже ввел временный запрет на использование указанных самолетов для авиаперевозок.

Международные авиалинии Украины пока не собираются отказываться от заказа самолетов Boeing 737 MAX.

Однако их не будут использовать для перевозки пассажиров, пока не будет подтверждена безопасность самолетов.

Кроме того, для использования Boeing 737 MAX придется получить и разрешение от Госавиаслужбы Украины, которая запретила коммерческие полеты самолета.

Напомним, в штате Айова (США) упал легкомоторный самолет Piper.