Пасажирський літак Boeing 737 Max 8 розбився в Ефіопії через неполадки зі швидкісним режимом, він стрімко почав набирати висоту відразу після зльоту.

Через дві хвилини після зльоту літака диспетчери звернули увагу на те, що він рухається незвично. Boeing міняв висоту польоту на десятки метрів, що говорило про серйозні проблеми, а також “прискорювався значно сильніше, ніж вважається звичайним”.

Через три хвилини командир літака повідомив про проблеми. Він запросив дозвіл на повернення і перебував у паніці.

Вже через п’ять хвилин зв’язок з літаком втратили, судно зникло з радарів, коли перебувало над “закритою військовою зоною”. Перед цим літак різко повернув праворуч.

На той час диспетчери схвалили повернення літака до аеропорту.

Іноземні джерела пишуть, що у літаків Boeing 737 MAX 8, які зазнали аварії в Ефіопії і Індонезії, горизонтальні стабілізатори були відхилені на нетиповий кут. Це може говорити про те, що обидва лайнери зазнали аварії з однієї причини.

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Нагадаємо, що через катастрофу Boeing 737 MAX 8 в Ефіопії, в якій загинули 157 людей, низка країн призупинила експлуатацію літака.

Джерело: The New York Times